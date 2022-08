Sprecher von Taylor Swift wehrt sich gegen Privatjet-Kritik

Taylor Swifts Flugreisen sorgen im Netz für Diskussionen

Der Twitter-Account CelebJets stellt die prominenten Umweltsünderinnen und -sünder öffentlich an den Pranger und entfacht mit seinen Tweets hitzige Diskussionen. Zu den Emissionen von Taylor Swifts Flug von Albany nach Nashville schreibt ein Nutzer: «Viel zu viel! Absolut entsetzlich! Wenn man bedenkt, dass ihr Flugzeug in den letzten Wochen eine Menge Kurzstreckenflüge gemacht hat. In diesem Fall sollte wirklich etwas für die Umwelt getan werden.»