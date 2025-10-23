«Springsteen»: Darum ist Jeremy Allen White die optimale Besetzung

Wie einst Joaquin Phoenix

Den «Chef's Kiss», also die höchstmögliche Ehrerweisung, bekam White vom «The Boss» höchstpersönlich. Als Studiogast in der «Graham Norton Show» schwärmte Springsteen, dass der Schauspieler seinen ganz eigenen Weg gefunden habe, ihn gesanglich zu verkörpern. «Jeremys Stimme ist in keiner Weise imitierend. Wenn er die Lieder singt, taucht er in das Innenleben der Musik ein und fängt das Wichtigste bei der Aufführung eines Musikstücks ein. Das tut er nicht nur im Lied, sondern auch in seiner Darbietung, und es fühlt sich einfach sehr echt und sehr authentisch an.»