Sprit wird immer teurer: Drei hilfreiche Apps rund ums Tanken

Google Maps

Wer bei «Google Maps» auf das Zapfsäulen-Icon klickt, bekommt sofort die aktuellen Preise in seiner Umgebung angezeigt. Mit rot unterlegt und dadurch besonders auffällig ist der günstigste Preis zu sehen. Ein weiterer Klick genügt, um sich an die Tankstelle navigieren zu lassen, vorausgesetzt die Ortungsdienste sind aktiviert. Google bietet ausserdem Filteroptionen für Öffnungszeiten und Entfernung an. Verzichten müssen User hier dagegen auf Statistiken wie Preisentwicklung oder gar -prognosen. Google Maps ist auf Android-Geräten vorinstalliert und für iOS gratis.