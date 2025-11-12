Spuck-Eklat bei «Temptation Island VIP»: RTL im Kreuzfeuer der Kritik

Aleks Petrovic – bekanntes Reality–Gesicht mit fragwürdigem Image

Für Reality–TV–Kenner ist Aleks Petrovic alles andere als ein Unbekannter. Der 34–Jährige war schon in Formaten wie «Love Island», «Are You The one», «Das Sommerhaus der Stars» oder «Ex on the Beach» dabei. Im Oktober sorgte er mit seiner Teilnahme am «Fame Fighting»–Showkampf für Furore – und mit der Veröffentlichung seines Buches «Maskulin ohne Maske». In der Buchbesprechung heisst es, es gehe in dem Buch um die Frage, «wie Männer Verantwortung übernehmen und ihrer Familie Sicherheit geben.» Das Buch erzähle «die Geschichte eines Mannes, der lernen musste, dass wahre Stärke nicht darin liegt, keine Schwäche zu zeigen – sondern Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen.» Gilt das auch für seinen jüngsten Eklat?