«Squid Game»-Rückkehr mit Hollywoodstar: Lohnt sich das Finale?

Demokratie und Tod

Darsteller Lee Jung–jae, für seine Leistung in Staffel eins mit einem Emmy ausgezeichnet, hat in Gi–hun ganz augenscheinlich die Rolle seines Lebens gefunden. Aus dem spielsüchtigen Jedermann wurde ein hartgesottener Kämpfer, der doch nicht seine Humanität verloren hat. Auch in Staffel drei vermittelt Lee Jung–jaes ausdrucksstarkes Gesicht die Schrecken dessen, was er erlebt.