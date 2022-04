«Squid Game»-Schöpfer Hwang Dong-hyuk kündigt neuen Film an

Hwang Dong-hyuk (50) arbeitet an einem neuen Projekt. Der Regisseur und Autor des Netflix-Serienhits «Squid Game» hat im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV in Cannes über seinen Film «Killing Old People Club» gesprochen, wie «Variety» berichtet. Der Streifen sei von einem Roman des italienischen Schriftstellers und Philosophen Umberto Eco (1932-2016) inspiriert, verriet Dong-hyuk.