«Squid Game»-Schöpfer präsentiert neue Netflix-Serie «The Dealer»

Die Story dreht sich laut dem Branchenmagazin um Geonhwa, eine talentierte Casino–Dealerin, deren Hochzeitsvorbereitungen durch einen Immobilienbetrug ins Wanken geraten. Zurückgezogen in eine Welt, der sie einst entfliehen wollte, gerät Geonhwa in die gefährliche Unterwelt des Glücksspiels und muss lange verborgene Fähigkeiten einsetzen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.