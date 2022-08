«Squid Game»-Star Lee Jung-jae: Neue Serie zu «Deliver Us From Evil»

Die ganze Welt kennt ihn aus der Netflix-Serie «Squid Game». In der bitterbösen Satire um tödliche Spiele verkörperte der Südkoreaner Lee Jung-jae (49) die abgehalfterte Hauptfigur Gi-hun - und wird auch in der von Netflix bereits bestätigten zweiten Staffel wiederum mit von der Partie sein. Das Branchenmagazin «Variety» vermeldet nun ein weiteres kommendes Serienprojekt von Lee: Der Star wird erneut den ikonischen Killer Ray aus dem im Jahr 2020 erschienenen südkoreanischen Erfolgsfilm «Deliver Us From Evil» verkörpern.