«Squid Game»-Star Oh Yeong-su wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt

«Squid Game»-Star behauptet, Hand des Opfers berührt zu haben

Die Beschwerde gegen Oh ging demnach im Dezember vergangenen Jahres bei der Staatsanwaltschaft in Suwon südlich von Seoul ein. Im April 2022 sei der Fall zu den Akten gelegt, doch im Anschluss wiedereröffnet und neu untersucht worden. Darsteller Oh erklärte dem südkoreanischen Sender JTBC: «Ich hielt lediglich ihre Hand, um sie um einen See herumzuführen». Oh habe sich bei der Frau dafür entschuldigt, da diese versichert hätte «keinen Wirbel um die Sache zu machen». Dies käme jedoch keinem Schuldeingeständnis gleich.