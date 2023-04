Der Artikel wirft zudem die Frage auf, ob beim Dreh in Sachen Wettbewerb alles mit rechten Dingen zuging. Mehrere Spieler behaupteten demnach, dass einige teilnehmende TikTok- und Instagram-Influencer offenbar vorausgewählt worden seien, um eine Runde weiterzukommen. Ein Augenzeuge habe zudem mitbekommen, wie ein eigentlich eliminierter Spieler wieder zurück ins Spiel gebracht wurde. Drei andere berichten, dass eine grössere Gruppe an Teilnehmern eigentlich die Ziellinie erreicht habe, dann aber trotzdem ausscheiden musste. Netflix und die zuständigen Produktionsstudios hätten in einem gemeinsamen Statement erklärt, dass «jegliche Andeutung, dass der Wettbewerb manipuliert ist, oder Behauptungen, dass Spieler ernsthaft geschädigt wurden, einfach unwahr» seien. Man habe angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, auch in Bezug auf die Nachsorge bei Teilnehmern.