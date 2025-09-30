Staatsanwaltschaft fordert über elf Jahre Haft für Sean «Diddy» Combs

Vor wenigen Tagen wurde ebenfalls laut «ABC News» dann von Combs' Anwälten sogar versucht, den Prozess noch komplett zu kippen. Während einer Anhörung, bei der neben Combs auch dessen Mutter und einige seiner Kinder anwesend waren, habe eine Anwältin des Rappers laut übereinstimmender US–Berichte erklärt, dass die Verurteilung nicht rechtens sei, da das herangezogene Gesetz im Falle von Combs nicht greife. Das Urteil solle daher entweder fallen gelassen werden oder es solle einen erneuten Prozess geben.