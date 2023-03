Illustre Gästeliste

An Camillas Schulter war zudem der Queen's Family Order zu sehen. Der höchste Orden der verstorbenen Königin wird nur an weibliche Mitglieder der britischen Königsfamilie verliehen und wird zu formellen Anlässen getragen. Er besteht aus einem eingefassten Miniaturporträt, das die junge Queen zeigt. Camilla erhielt den Orden anlässlich ihres 60. Geburtstags im Jahr 2007. Das Kleid der Königsgemahlin zierte beim Staatsbankett zudem The Garter Star, der Familienorden von Queen Victoria (1819-1901) und ein Verdienstorden, der ihr während ihres Besuchs vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) überreicht worden sein soll.