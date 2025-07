Staatsbankett mit den Macrons: Prinzessin Kate stiehlt allen die Show

Auch auf Instagram teilte das royale Paar ein gemeinsames Bild. «Bereit für das, was heute Abend in Windsor ein wunderbares Staatsbankett verspricht», lautet die Bildunterschrift. Im edlen schwarzen Frack mitsamt einer auffälligen weissen Fliege und diversen Orden an der Brust hat sich auch Prinz William gebührend in Schale geworfen.