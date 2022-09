Staatsbegräbnis für die Queen: Gäste strömen in die Westminster Abbey

Versammlung der ehemaligen Premierminister

Die Queen ernannte im Laufe ihrer Regentschaft 15 britische Premierminister, von Winston Churchill (1874-1965) bis Liz Truss (47), die sie zwei Tage vor ihrem Tod noch in Balmoral zu ihrem Antrittsbesuch begrüsste. Neben Liz Truss versammeln sich in der Westminster Abbey nun auch weitere ehemalige Regierungschefs, um sich von der Königin zu verabschieden: John Major (79), Tony Blair (69), Gordon Brown (71), David Cameron (55), Theresa May (65) und Boris Johnson (58) sind mit ihren Ehepartnern vor Ort.