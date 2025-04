Staatsbesuch in Italien: König Charles und Camilla besuchen Kolosseum

Das britische Königspaar hat am 8. April seinen viertägigen Staatsbesuch in Italien fortgesetzt. Nach einem Empfang im Präsidentenpalast besuchten König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) am Nachmittag eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der italienischen Hauptstadt: das antike Kolosseum in Rom, das im ersten Jahrhundert nach Christus errichtet worden ist. Bilder des Besuchs teilte der Königspalast auf Instagram mit den Worten: «Wenn man in Rom ist...»