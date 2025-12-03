Staatsbesuch: Prinz William und Prinzessin Kate empfangen Steinmeier

Der dreitägige Besuch steht im Zeichen der deutsch–britischen Aussöhnung. Steinmeier wird die Ruinen der Kathedrale von Coventry besuchen, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben zerstört wurde. Diese symbolträchtige Geste spiegelt den Besuch von König Charles in Deutschland 2023 wider, als der Monarch in Hamburg einen Kranz für die zivilen Opfer alliierter Bombardierungen niederlegte. In Windsor wird der Bundespräsident zudem Blumen am Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) in der St George's Chapel niederlegen.