Stadiontour durch Europa: Imagine Dragons kommen 2025 nach Deutschland

Imagine Dragons: Wann sind die Tickets für die Deutschland–Shows im Vorverkauf?

Auch die deutschen Fans können sich freuen: Am 16. Juli ist die Band in Hamburg (Volksparkstadion) zu sehen, am 21. Juli wird sie in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auftreten. Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am kommenden Freitag (13. September, 10 Uhr) bei Eventim. Am Donnerstag (12. September) gibt es zudem ab 10 Uhr und 24 Stunden lang einen Presale bei Ticketmaster.