Staffel 3 der «Monster»-Reihe: Charlie Hunnam wird zu Mörder Ed Gein

Inspiration zahlreicher Hollywood–Psychopathen

Gein trieb in den 1950er Jahren in dem Städtchen Plainfield im US–Bundesstaat Wisconsin sein Unwesen. Seine Taten brachten ihm schliesslich den verstörenden Spitznamen «Plainfield Ghoul» ein. Neben mehreren Fällen von Grabraub wurde er 1968 wegen zwei nachgewiesenen Morden verurteilt. Gein musste aufgrund seiner psychischen Verfassung jedoch nicht in ein Gefängnis, sondern wurde in eine Psychiatrie eingewiesen, wo er 1984 an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb.