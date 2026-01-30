Staffel 4 von «The White Lotus»: Helena Bonham Carter offiziell dabei

Ob Darsteller aus den vorherigen Staffeln in Staffel vier zu sehen sein werden, ist noch unklar. Wie der Schauplatz wechselt auch mit jeder Staffel von «The White Lotus» das Ensemble. Lediglich Jon Gries (68) war als Greg Hunt in jeder Season dabei. Jennifer Coolidge (64) war in den ersten Staffeln dabei, ihre Figur, Publikumsliebling Tanya McQuoid, starb aber. Das Geheimnis um ihren Tod spielte in Season drei eine Rolle und könnte in Runde vier aufgegriffen werden. Die Story ist noch geheim. Natasha Rothwell (45) als Belinda Lindsey war in Staffel eins und drei zu sehen.