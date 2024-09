Staffel fünf kommt: «Only Murders in the Building» geht weiter

Mehr grosse Stars als jemals zuvor

Schon in den vorherigen Staffeln traten namhafte Schauspielgrössen wie etwa Oscarpreisträgerin Meryl Streep (75) oder der aus zahlreichen Marvel–Filmen bekannte Paul Rudd (55) in «Only Murders in the Building» auf. In der vierten Staffel sind jedoch deutlich mehr Gaststars und bekannte Gesichter mit von der Partie.