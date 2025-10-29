Staffel sechs von «Only Murders in the Building» spielt in London

Wann geht die Serie zu Ende?

Wann die beliebte Serie weitergeht, ist nicht bekannt. Auch nähere Informationen zum Cast stehen noch aus. Mit–Serienschöpfer John Hoffman sprach im Interview mit dem «Hollywood Reporter» jedoch bereits über die Idee der neuen Staffel. «Wir kehren also wieder zum Ausgangspunkt des Trios zurück», verriet er über Mabels, Charles' und Olivers nächsten Fall. «Was hat sie ursprünglich zusammengebracht? Es war die Begeisterung von Cinda Canning und insbesondere ihre Vorliebe für einen True–Crime–Podcast, den sie zu der Zeit produzierte, als sie sich kennenlernten. Das inspirierte sie und brachte sie auf diesen Weg.»