Wer hat auf Jack geschossen?

Seit dem Finale von Staffel zwei fragen sich die Fans der Serie: Wer hat auf Jack Sheridan (Martin Henderson) geschossen und ihn schwer verwundet in seiner Bar liegen lassen? Als Hauptverdächtigen nahm die Polizei später Brady (Benjamin Hollingsworth) fest. Aber hat sein ehemaliger Marines-Gefährte Jack wirklich angeschossen? Ersten Berichten zu Staffel vier nach kehren Jacks Erinnerungen in den neuen Folgen zurück und die Wahrheit kommt endlich ans Licht. Kann Jacks Schwester Brie (Zibby Allen) Brady also bald wieder in die Arme schliessen? Brie selbst droht ausserdem von ihrer Vergangenheit eingeholt zu werden.