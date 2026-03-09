Staffelauftakt «Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt gewinnt

Auch Petković wusste die Antwort, konnte den Sieg ihres Kontrahenten jedoch nicht mehr aufhalten. «Wahnsinnig gut gespielt», gab es von Winterscheidt ein Kompliment an die Finalistin. Der Moderator behält seine Show und darf sie auch am kommenden Sonntag (20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn) präsentieren. Dann haben die Promis und eine Wildcard–Gewinnerin oder ein –Gewinner wieder die Chance, ihm die Sendung abzunehmen. Gelingt es ihnen, dürfen sie die Show übernehmen und die darauffolgende Ausgabe des Quiz–Formats als Host individuell gestalten.