Staffelauftakt «Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt gewinnt

Die elfte Staffel der ProSieben–Quizsendung «Wer stiehlt mir die Show?» ging am vergangenen Sonntagabend mit der ersten Ausgabe auf Sendung. In der Premierenfolge konnte Joko Winterscheidt (47) seine Show zunächst verteidigen. Eine Ex–Tennisspielerin machte es ihm jedoch nicht leicht.
Mit sportlichem Ehrgeiz ins Finale
Denn Andrea Petković (38) trat gegen ihn im Finale an. In den Runden zuvor mussten sich Moderator und Kabarettist Till Reiners (41) und Sänger Nico Santos (33) verabschieden. Im Halbfinale stand traditionell das Spiel «Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen» an, das Petković gegen die Wildcard–Kandidatin, Medizinstudentin Lotti, gewann. Mit ihren drei gesammelten Münzen ging es für die Sportlerin und Moderatorin dann ins Finale gegen den Gastgeber.
Winterscheidt zeigte sich in der letzten Quizrunde, die wieder von Katrin Bauerfeind (43) präsentiert wurde, erneut geschickt. Der Moderator sammelte den entscheidenden fünften Punkt bei der Frage: «Für welches NFL–Team spielt der Verlobte von Taylor Swift?» Nach etwas längerem Überlegen konnte er die richtige Antwort «Kansas City Chiefs» aufschreiben.
Auch Petković wusste die Antwort, konnte den Sieg ihres Kontrahenten jedoch nicht mehr aufhalten. «Wahnsinnig gut gespielt», gab es von Winterscheidt ein Kompliment an die Finalistin. Der Moderator behält seine Show und darf sie auch am kommenden Sonntag (20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn) präsentieren. Dann haben die Promis und eine Wildcard–Gewinnerin oder ein –Gewinner wieder die Chance, ihm die Sendung abzunehmen. Gelingt es ihnen, dürfen sie die Show übernehmen und die darauffolgende Ausgabe des Quiz–Formats als Host individuell gestalten.