Aussagen eines Sicherheitsbeamten und eines Sheriffs

Während der Anhörung sagte ein Sicherheitsbeamter aus, dass Alexander an Spears' Hochzeitstag versucht habe, ihre verschlossene Schlafzimmertür aufzubrechen. Das berichtet der «Rolling Stone». «Er fing an, in seine rechte Tasche zu greifen», behauptete der Sicherheitsbeamte über Alexander, nachdem Spears‹ Ex bemerkt hatte, dass sich ihre Tür nicht öffnen liess. «Ich zog meine Waffe und hielt sie mir an die Brust.» Der Sicherheitsbeamte sagte ausserdem aus, dass Alexander bereits Ende Mai und einen Tag vor Spears› Hochzeit in der Nähe von ihrem Haus gesehen wurde. Er habe den Namen der Sängerin geschrien, als er aufgefordert wurde, das Grundstück zu verlassen.