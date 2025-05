«Stammheim»-Dreh am Originalschauplatz für Schauspieler «bedrückend»

Die Doku erzählt von den tiefgreifenden Folgen, die die Morde an Vätern wie Polizisten, Fahrern und Beamten für deren Familien hatten. «Das, was wir in den sehr intensiven Gesprächen immer wieder gehört haben, war der Begriff ‹lebenslang›. Alle Täter, die verurteilt worden sind, haben ‹lebenslange Haftstrafen› bekommen und sind, soweit sie noch am Leben sind, längst wieder in Freiheit. Und unsere Angehörigen sagen in dem Film sehr eindrücklich: Unser ‹lebenslang› ist ein echtes ‹lebenslang›, weil der Papa immer noch nicht wieder da ist. Damit hadern sie», erklärt Holger Schmidt im Pressegespräch dazu.