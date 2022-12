Stan Lee: Heute wäre die Marvel-Legende 100 Jahre alt geworden

Die Comic-Legende Stan Lee (1922-2018) ist untrennbar mit dem Verlag Marvel verbunden, aus dessen Publikationen in unserer heutigen Zeit das sogenannte Marvel Cinematic Universe hervorgegangen ist - die nach den reinen Einspielergebnissen bislang erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte. Abgesehen von umjubelten Cameo-Auftritten in Marvel-Filmen hatte Stan Lee mit dem MCU jedoch nicht mehr allzu viel zu tun. Seine grossen Leistungen vollbrachte er besonders in den 1960er Jahren, als Lee etliche der auch heute noch bekanntesten Superhelden wie Spider-Man, den Hulk, Thor, Iron Man, die X-Men sowie die Fantastic Four erschuf. An diesem Mittwoch wäre Stan Lee 100 Jahre alt geworden.