Ständig aufgebläht? So gelingt der Neustart für den Darm

Neben Rezepten und einem 30–Tage–Reset–Programm teilt Maas wissenschaftlich fundiertes Wissen und ihre persönlichen Erfahrungen – vom ersten spürbaren Unwohlsein bis zum Moment, in dem ihr Bauch endlich wieder ruhig wurde. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt sie, welche Mythen rund um den Blähbauch sie aufklären möchte und welche kleinen Veränderungen im Alltag grosse Wirkung zeigen.