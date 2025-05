Standing Ovations: Ex-«Harry Potter»-Star wird in Cannes gefeiert

In seinem neuen Film «Pillion» ist Melling nun mit Alexander Skarsgård (48), Douglas Hodge (65) und Lesley Sharp (65) zu sehen. Bei den Filmfestspielen in Cannes kam das Werk von Regisseur Harry Lighton (32) am Sonntagabend offenbar gut an. Acht Minuten lang soll es laut «Daily Mail» Standing Ovations gegeben haben. In dem Film mit Melling und Skarsgård in den beiden Hauptrollen geht es um die SM–Beziehung zwischen Ray, dem selbstbewussten Anführer einer Biker–Gang, und dem schüchternen Colin.