«Stanger Things»: Serienfinale katapultiert alte Hits in die Charts

Der Hype um das Finale von «Stranger Things» wirkt sich auch musikalisch aus. Nach Spekulationen um eine geheime letzte Folge stellt die Serie jetzt auch die Charts auf den Kopf. Gleich mehrere Songs, die in der Serie vorkommen, sind deutlich in den Hitlisten gestiegen. In den Offiziellen Deutschen Single–Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sind derzeit sieben Titel vertreten, deren Popularität eng mit «Stranger Things» verknüpft ist.