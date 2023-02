Star-Aufgebot beim Gedenkgottesdienst für Vivienne Westwood

Diese Stars erwiesen Vivienne Westwood die letzte Ehre

So erschien Ex-Spice Girl Beckham in einem eleganten, hochgeschlossenen schwarzen Kleid, während sich Hollywood-Star Bonham Carter für ein Ensemble aus Rock und Blazer in Westwoods charakteristischen Karomuster entschieden hatte. Dazu kombinierte sie eine auffällige Perlenkette der verstorbenen Star-Designerin. Supermodel Moss trug ein dunkles Kleid in floralem Design unter einem schwarzen Blazer.