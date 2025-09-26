Star-Autor Marc-Uwe Kling: So holprig war sein Start als Künstler

Dabei macht Kling jedoch auch deutlich, dass er seine Privilegien erkennt und keine Moral–Predigt halten will. «Das heisst aber nicht, dass ich das auch von anderen erwarte. Wir können uns das leisten – anders als viele andere. Und dann ist das auch ganz einfach nicht die Lösung», betont er. «Die individuelle Verantwortung für die Klimakrise ist eine Falle. Wir können die Welt nicht jeder einzeln retten. Das muss systemisch und politisch gelöst werden.»