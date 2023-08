Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ab kommender Woche ins Gefängnis

Star-Koch Alfons Schuhbeck (74) muss in den kommenden Tagen seine Gefängnishaft antreten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I teilte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag (18. August) mit, dass die Ladung zum Haftantritt am Vormittag «dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat».