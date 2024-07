Star-Koch Tim Mälzer auf der Suche nach seinem Teddy

In dem berühmten Hamburger–Restaurant «Bullerei» von TV–Koch Tim Mälzer (53) gibt es seit vielen Jahren einen heimlichen Star: Ein riesiger Teddybär sass im Eingangsbereich der Lokalität und begrüsste dort die Gäste. Doch wie das Restaurant von Mälzer nun via Instagram bekannt gab, ist der schlicht «Bärchen» gerufene Teddy nun verschwunden und wird seit einigen Tagen vermisst. Auf dem offiziellen Instagram–Account der «Bullerei» heisst es, dass man ihn am 23. Juni gegen 21 Uhr zuletzt gesehen habe.