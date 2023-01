Star-Regisseur Sam Mendes kritisiert Streaming-Verhalten der Zuschauer

James Cameron fordert: «Genug mit dem Streaming!»

Doch es ist nicht nur das Aussterben des Kinos, was dem Filmemacher übel aufstösst. «Die Leute denken, wir können zu Hause bleiben und das in drei oder vier Wochen auf unserem Streaming-Dienst sehen oder sogar sofort, im Falle eines Netflix-Films oder eines Films von Apple», kritisiert er das Nutzerverhalten der Zuschauer und ist damit nicht allein. «Wir sagen als Gesellschaft: Wir brauchen das! Wir müssen ins Kino gehen!», äusserte sich«Titanic»-Regisseur James Cameron (68) im Gespräch mit «Variety» und fügte hinzu: «Genug mit dem Streaming! Ich bin es leid, auf meinem Arsch zu sitzen». Trotz der Kritik feiert Camerons Film «Avatar 2» in den Kinos gerade grosse Erfolge. Nach seinem vierten Wochenende in den globalen Kinos hat «Avatar: The Way of Water» 1,708 Milliarden US-Dollar eingespielt.