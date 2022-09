«Star Trek 4»: Der Kinostart des kommenden Films ist gestrichen

Wie «Deadline» berichtet, läuft gegenwärtig die Suche nach einem neuen Regisseur für das Projekt. Die drei bisher veröffentlichten Kinofilme der sogenannten Kelvin Timeline «Star Trek» (2009), «Star Trek Into Darkness» (2013) und «Star Trek Beyond» (2016) spielten an den weltweiten Kinokassen rund 1,18 Milliarden US-Dollar ein, wobei der dritte Teil «Beyond» mit einem Einspielergebnis von 335 Millionen US-Dollar am schlechtesten abschnitt.