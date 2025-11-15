«Star Trek»-Film mit komplett neuen Stars geplant

Sci–Fi–Abenteuer einer neuen Crew

Erst kürzlich hatte der CEO von Paramount, David Ellison (42), demnach bekannt gegeben, dass der nächste «Star Trek»–Film einen neuen Weg eingeschlagen soll. Es soll sich ausdrücklich nicht um einen weiteren Teil der Reboot–Reihe mit Chris Pine (45) handeln. Die inhaltliche Neuausrichtung bedeutet damit etwa auch, dass Pine nicht mehr als Captain Kirk zurückkehren wird. Auch Zachary Quinto (48), der Spock verkörperte, und Zoe Saldaña (47), die Uhura spielte, werden somit etwa keine Rollen übernehmen.