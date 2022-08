«Star Trek»-Ikone Jonathan Frakes: Picards ewige «Nummer eins» wird 70

Vom Captain zum Commander

Ein Frakes-Fun-Fact: Bevor er in der Serie «Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert» (1987-1994) den ersten Offizier mimte, hatte er den Part eines inzwischen mehr denn je berühmten Captains inne: Für Eröffnungen diverser Comicbuchläden in den USA schlüpfte er zu Promo-Zwecken in das Kostüm von Marvel-Recke Captain America. Den Job hatte er durch einen Freund bekommen, der selbst als Spider-Man zugegen war: «Lange Rede, kurzer Sinn - er und ich landeten auf dieser seltsamen Eröffnungstour», wie Frakes sich unlängst in einem Interview an seine Anfänge erinnerte.