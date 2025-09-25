«Star Trek»-Ikone William Shatner wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Trotz seines hohen Alters ist Shatner weiterhin sehr aktiv: In den vergangenen Monaten trat er regelmässig öffentlich auf und arbeitete an neuen Projekten rund um seine legendäre Figur Captain Kirk. Im Oktober 2021 war er im Alter von 90 Jahren als Weltraumtourist an Bord eines suborbitalen Flugs ins All und wurde damit der zu diesem Zeitpunkt älteste Mensch, der je im Weltall gewesen ist.