Sie kehrt zu den Sternen zurück

«Star Trek»-Legende Nichelle Nichols wird im Weltraum beigesetzt

«Star Trek»-Legende Nichelle Nichols, die in der Rolle als Lieutenant Uhura bekannt wurde, kehrt in den Weltraum zurück: Die Asche der verstorbenen Schauspielerin soll im All verstreut werden. An Bord der Rakete werden auch weitere «Star Trek»-Stars sein.