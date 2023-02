«Star Trek: Picard»: Die Enterprise-Crew kehrt für Staffel drei zurück

Neue und zurückkehrende Darsteller und ihre Rollen

Der Cast der Serie «Star Trek: Picard» wird für Staffel drei regelrecht durchgemischt. Eine Reihe bekannter Gesichter aus den vorherigen Ausgaben der Show sind nicht mehr mit dabei. Neben dem Hauptdarsteller kehren so lediglich Jeri Ryan (54) als Seven of Nine und Michelle Hurd (56) als Raffi Musiker von der Crew der La Sirena zurück.