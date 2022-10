«Star Trek: Picard»: Neuer Trailer wird zum Enterprise-Klassentreffen

Einige ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten von Jean-Luc traten bereits in den vorangegangenen Staffeln in Erscheinung. Das Line-up für Staffel drei liest sich aber wie aus besten «TNG»-Zeiten: Jonathan Frakes (70, William T. Riker), Brent Spiner (73, Data), LeVar Burton (65, Geordi La Forge), Gates McFadden (73, Beverly Crusher), Marina Sirtis (67, Deanna Troi) und Michael Dorn (69, Worf) tauchen allesamt im Trailer auf. Vor allem Letzterer scheint in all den Jahren eine radikale Charakterveränderung hingelegt zu haben...