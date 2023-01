«Picard»-Co-Serienschöpfer Alex Kurtzman (49) pflichtet dem bei. «Alles ist möglich», erklärte der Serienmacher im Hinblick auf eine Fortsetzung der Show über die kommende dritte Staffel hinaus. Diese potenzielle Fortführung in einer vierten Staffel würde jedoch vom Erfolg der am 17. Februar in Deutschland beim Streamingdienst Amazon Prime Video erscheinenden neuen Episoden aus Staffel drei abhängen.