Der US-Sender ABC strahlt am Donnerstag (16. Februar) eine Sonderausgabe der Talkshow «The View» aus. In dieser kommt es zu einem Wiedersehen der Hauptdarsteller aus «Star Trek». Durch den Abend führt Whoopi Goldberg (67), die von 1988 bis 1993 selbst bei «The Next Generation» mitspielte. Ein vorab bei Instagram veröffentlichter Clip zeigt sie in ihrem legendären Guinan-Kostüm.