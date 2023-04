«Ich bin mehr als begeistert darüber, zu meiner ‹Star Trek›-Familie und der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren», erklärte Yeoh in einem Statement. Die 60-Jährige, die für das Multiversums-Meisterwerk «Everything Everywhere All at Once» in diesem Jahr mit dem Academy Award als «Beste Hauptdarstellerin» ausgezeichnet wurde, wirkte ab der ersten Episode aus dem Jahr 2017 in «Star Trek: Discovery» mit. Die Erfolgsserie begründete auf dem Streamingdienst Paramount+ (zuvor CBS All Access) das «Star Trek»-Serienuniversum im Streaming-Zeitalter neu.