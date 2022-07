«Star Trek»-Star Simon Pegg schimpft über «Star Wars»-Fans

Rassistische Beleidigungen gegen «Star Wars»-Schauspieler

Mehrere «Star Wars»-Schauspieler haben in der Vergangenheit offen über Hasskommentare im Internet gesprochen, die sie nach ihren Auftritten in dem Franchise erhielten. Dazu gehört Kelly Marie Tran (33), die in «Star Wars: Die letzten Jedi» (2017) mitspielte und anschliessend in den sozialen Medien rassistisch beschimpft wurde. John Boyega (30), der in den neuen Filmen des Franchises seit 2015 den Sturmtruppler Finn gab, sah sich ebenfalls rassistischen Attacken ausgesetzt.