«Star Wars: Ahsoka» und mehr: Die Serien-Tipps im August

Die siebenteilige australische Dramaserie begeistert mit einem illustren Schauspiel-Ensemble. So stehen neben Kino-Legende Sigourney Weaver (73) und Ex-«Fear the Walking Dead»-Star Alycia Debnam-Carey (30) noch die aus der Sci-Fi-Show «The Expanse» bekannte Frankie Adams (29) und «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht»-Star Charlie Vickers (30) vor der Kamera. Produzentin Bruna Papandrea (52) betreute zuvor bereits die HBO-Erfolgsserien «Big Little Lies» (2017-2019) sowie «The Undoing» (2020). Wie in diesen Shows wird auch in «Die verlorenen Blumen der Alice Hart» die Geschichte vornehmlich aus der Perspektive der weiblichen Figuren erzählt.