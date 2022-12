«Star Wars»-Darsteller Gary Friedkin stirbt mit 70 Jahren

Friedkin wurde am 23. November 1952 in Youngstown geboren. Er wirkte in drei Episoden der langlebigen US-Sitcom «Happy Days» (1974-1984) mit. Zuvor gab er in «Geheimauftrag Hollywood» aus dem Jahr 1981 sein Spielfilmdebüt. Zuletzt trat Friedkin in «Mother's Day: Liebe ist kein Kinderspiel» (2016) an der Seite von Jennifer Aniston (53) auf.