«Star Wars»: Das Serienuniversum wächst weiter

Drei neue Kinofilme

In London wurden zudem drei neue «Star Wars»-Spielfilme angekündigt. Der erste soll US-Medienberichten zufolge «Dawn Of The Jedi» sein und in der Ära vor der alten Republik spielen, über 25.000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Er wird sich offenbar um die Ursprünge des Jedi-Ordens und den ersten Jedi drehen. Der Film wird von James Mangold (59) inszeniert.