«Star Wars»-Fans jubeln: Mark Hamill trifft «Mutter» Natalie Portman

Natalie Portman verkörperte in der «Star Wars»–Prequel–Trilogie ab 1999 Königin Padmé Amidala. Zusammen mit Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader, bekommt Padmé Amidala die Zwillinge Luke und Leia. Mark Hamill spielte Luke Skywalker in der Ur–Trilogie von «Star Wars» (ab 1977) und in den späten Fortsetzungen seit 2015.