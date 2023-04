«Star Wars»-Serie «Ahsoka»: Lars Mikkelsen wird zum Bösewicht

Der dänische Schauspieler Lars Mikkelsen (58) wird den «Star Wars»-Bösewicht Grossadmiral Thrawn in der kommenden Disney+-Serie «Ahsoka» spielen. Das kündigte Lucasfilm im Rahmen der «Star Wars Celebration» in London an. Mikkelsen trat am Ende des Panels mit anderen Stars des Projekts auf die Bühne, wie auf Twitter zu sehen ist.